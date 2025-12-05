Vende droga ai ragazzini davanti alle scuole 22enne in manette
I carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Fiorenzuola, sotto la direzione della Procura della Repubblica e con il supporto di due unità cinofile della Guardia di Finanza, “Helly” e “Martin”, hanno concluso un’importante operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
