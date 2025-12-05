Vaticano Michael Bublé improvvisa l' Ave Maria di Schubert in sala stampa

Michael Bublé e Serena Autieri hanno improvvisato l’ Ave Maria di Schubert e “ Quanno nascette Ninno ” nella sala stampa vaticana, al termine della presentazione del “ Concerto con i poveri ” che si terrà domani nell’ Aula Paolo VI a partire dalle ore 17.30, trasmesso da Tv2000. Il crooner canadese si esibirà per la prima volta in Vaticano e alla presenza di Papa Leone XIV. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vaticano, Michael Bublé improvvisa l'Ave Maria di Schubert in sala stampa

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Newsletter #Tv2000 Dal #4dicembre #PapaLeoneXIV: Meditazioni d'#Avvento, Udienza giubilare e la Festa dell'Immacolata 'Concerto con i Poveri’ in #Vaticano con Michael Bublé Speciale '1965 – 2025 – La #Chiesa del #Concilio' #film d'autore - facebook.com Vai su Facebook

"Michael Pasquale Colandrea" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Vaticano, Michael Bublé improvvisa l'Ave Maria di Schubert in sala stampa - (LaPresse) Michael Bublé e Serena Autieri hanno improvvisato l'Ave Maria di Schubert e “Quanno nascette Ninno” nella sala stampa vaticana, al ... stream24.ilsole24ore.com scrive