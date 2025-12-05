Vasto conferisce la cittadinanza onoraria a monsignor Forte | Molto grato per l’espressione dell’affetto che con questo atto si rappresenta
Il Comune di Vastoha conferito la cittadinanza onoraria a monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto nel corso di una cerimonia giovedì 4 dicembre 2025 nell'aula consiliare, alla presenza dell’intero consiglio comunale, delle autorità civili e militari del territorio, delle associazioni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
