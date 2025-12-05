Van der Poel torna a correre il 14 dicembre | il ciclocross ritrova il suo re

Gazzetta.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Namur, in Belgio, il sette volte iridato apre la stagione invernale: obiettivo vincere l’ottavo Mondiale (come nessuno) ed entrare nella leggenda. Cinque le sfide con il rivale storico Van Aert. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

