valsa il gap con le grandi sta diminuendo

Alberto Giuliani ha mostrato grande serenità al termine della netta sconfitta di Trento, volendo guardare i lati positivi di una gara con un padrone del campo, ma che "ci ha visto in partita – le parole del tecnico - anche se nei momenti importanti abbiamo fatto un po’ fatica in ricezione e in cambio palla. Lì c’è stato il distacco. Nel terzo set invece siamo partiti male, ma siamo riusciti a riprenderlo". Una gara nella quale "comunque tutti i set sono finiti sopra il 20, significa che la squadra in campo c’è e non molla". Un modo per motivare i suoi anche e soprattutto in vista della prossima sfida, quella di sabato contro Civitanova, una squadra che dopo aver battuto nettamente la capolista Verona, ha poi perso con Piacenza, con Padova e con Monza mercoledì sera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

