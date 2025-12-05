Valsa il gap con le grandi sta diminuendo
Alberto Giuliani ha mostrato grande serenità al termine della netta sconfitta di Trento, volendo guardare i lati positivi di una gara con un padrone del campo, ma che "ci ha visto in partita – le parole del tecnico - anche se nei momenti importanti abbiamo fatto un po’ fatica in ricezione e in cambio palla. Lì c’è stato il distacco. Nel terzo set invece siamo partiti male, ma siamo riusciti a riprenderlo". Una gara nella quale "comunque tutti i set sono finiti sopra il 20, significa che la squadra in campo c’è e non molla". Un modo per motivare i suoi anche e soprattutto in vista della prossima sfida, quella di sabato contro Civitanova, una squadra che dopo aver battuto nettamente la capolista Verona, ha poi perso con Piacenza, con Padova e con Monza mercoledì sera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#ModenaVolley - "Resto del Carlino" - La #ValsaGroup a #Trento: sfida per diventare grande - facebook.com Vai su Facebook
"Valsa, il gap con le grandi sta diminuendo" - Per ora la differenza si vede nella maggior esperienza degli avversari" ... Riporta msn.com