Valorizziamo una coltura patrimonio economico e storico della Toscana
" Firenze Fiera crede nel valore delle filiere produttive e nella capacità delle eccellenze italiane di raccontare l'identità del Paese". Così Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera, a pochi giorni della prima edizione di Castanea Expo 2025. "Con questa manifestazione vogliamo valorizzare una coltura che è, da sempre, patrimonio paesaggistico, economico e culturale della Toscana e di molte aree interne e montane italiane, creando nuove connessioni tra istituzioni, territori, operatori turistici, produttori e consumatori". Presidente Becattini, è il primo anno della fiera: cosa deve aspettarsi il pubblico? "Un evento che mette in scena l'intera cultura del castagno, dalle radici storiche alle potenzialità economiche.
