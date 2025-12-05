Valerio Scanu – Incanto – Atlante di mondi fantastici lo show scritto e diretto da Veronica Matrisciano l’11 dicembre a Roma

Valerio Scanu INCANTO Atlante di mondi fantastici lo spettacolo che unisce musica, danza e narrazione visiva Debutto giovedì 11 dicembre 2025 ore 21 Nuovo Teatro Orione – Roma Uno show che non si spiega, ma nemmeno si dimentica. Il debutto di “ Incanto – Atlante di mondi fantastici ” lo show nato da un soggetto di Valerio Scanu, scritto e diretto da Veronica Matrisciano, sarà giovedì 11 dicembre al Nuovo Teatro Orione a Roma alle ore 21. Incanto sarà un viaggio sonoro attraverso mondi immaginari, ispirato a grandi colonne sonore e brani iconici che hanno segnato generazioni. Tra questi, un omaggio ai Classici Disney, ma anche musical e canzoni che fanno parte del patrimonio collettivo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Valerio Scanu – “Incanto – Atlante di mondi fantastici” lo show scritto e diretto da Veronica Matrisciano l’11 dicembre a Roma

