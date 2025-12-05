Val Fortore | irrompe in casa per gelosia uomo arrestato dai carabinieri

Tempo di lettura: 2 minuti Durante la notte i Carabinieri della Stazione di Montefalcone di Val Fortore, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno arrestato un uomo della provincia di Avellino, già noto alle Forze dell’Ordine, per i reati di lesioni personali e violazione di domicilio. Nel corso di un normale servizio di pattugliamento del territorio i militari sono intervenuti presso l’abitazione di una donna della Val Fortore, trovandola insieme ad un ragazzo del posto, entrambi con evidenti segni di violenza ed in stato d’agitazione, mentre all’esterno della casa c’era l’auto del giovane con alcuni vetri rotti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

