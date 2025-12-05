Vaccino anti epatite ai bimbi appena nati cancellato negli Usa la svolta del comitato Cdc

Roma, 5 dicembre 2025 – Con il cambiamento più significativo nel calendario dei vaccini per l'infanzia da quando Robert F. Kennedy Jr. è ministro della salute, il comitato consultivo sui vaccini dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) ha revocato oggi una raccomandazione in vigore da decenni secondo cui tutti i neonati devono ricevere una prima dose del vaccino contro l'epatite B entro 24 ore dalla nascita.  La votazione è arrivata dopo un giorno e mezzo di acceso dibattito e confusione, che ha incluso dati interpretati in modo errato e appelli da parte di esperti di sanità pubblica affinché venissero mantenute le raccomandazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

