Vaccino anti epatite ai bimbi appena nati cancellato negli Usa la svolta del comitato Cdc
Roma, 5 dicembre 2025 – Con il cambiamento più significativo nel calendario dei vaccini per l'infanzia da quando Robert F. Kennedy Jr. è ministro della salute, il comitato consultivo sui vaccini dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) ha revocato oggi una raccomandazione in vigore da decenni secondo cui tutti i neonati devono ricevere una prima dose del vaccino contro l'epatite B entro 24 ore dalla nascita. La votazione è arrivata dopo un giorno e mezzo di acceso dibattito e confusione, che ha incluso dati interpretati in modo errato e appelli da parte di esperti di sanità pubblica affinché venissero mantenute le raccomandazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
