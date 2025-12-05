Usa vaccino epatite B non più raccomandato per i neonati

Il vaccino contro l’epatite B non è più raccomandato per tutti i neonati negli Usa. Dopo un acceso dibattito e tre falliti tentativi, il comitato consultivo sui vaccini (Acip) dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) ha votato a favore della modifica delle linee guida sulla vaccinazione neonatale: con 8 voti a favore contro 3 è stata modificata la raccomandazione che prevedeva che tutti i neonati ricevessero questa immunizzazione alla nascita. Il voto è stato una vittoria per il segretario alla Salute statunitense, Robert F. Kennedy Jr., che da decenni si batte per una revisione del programma vaccinale infantile. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, vaccino epatite B non più raccomandato per i neonati

Altri contenuti sullo stesso argomento

Stop al #vaccino ai neonati anti-#epatiteB? Tensione alle stelle e votazione rinviata - facebook.com Vai su Facebook

Stop al #vaccino ai neonati anti- #epatiteB? Tensione alle stelle e votazione rinviata Vai su X

Usa, non più raccomandato vaccino anti-epatite alla nascita. La preoccupazione dell’American Academy of Pediatrics - I membri della commissione sono stati tutti nominati dal Segretario alla Salute Robert F. Riporta italiaoggi.it

USA, vaccino epatite B non più raccomandato per i neonati alla nascita - Dopo un acceso dibattito e tre falliti tentativi, il comitato consultivo sui vaccini (Acip) dei Centers for Disease ... Scrive msn.com

Epatite B: stop degli Usa alla vaccinazione entro 24 ore dalla nascita - Cancellata la raccomandazione introdotta nel 1991 che ha portato a un crollo dei casi nei neonati: non è più necessaria se la madre è negativa al test ... Da ilsole24ore.com

Comitato Cdc Usa cancella vaccino anti-epatite alla nascita - Il panel, noto come Advisory Committee on Immunization Practices, è composto da membri prevalentemente no- Segnala tg24.sky.it

Usa, Comitato Cdc cancella vaccino anti-epatite alla nascita - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Da msn.com

Vaccini, ipotesi stop all’anti-epatite B ai neonati negli Usa. Gli esperti italiani: scelta senza basi scientifiche - L’ipotesi di interrompere la vaccinazione universale alla nascita contro l’epatite B negli Stati Uniti continua a scatenare reazioni durissime da parte degli esperti italiani ... Si legge su doctor33.it