Usa | No a continua espansione Nato

11.21 "E' interesse fondamentale degli Usa negoziare una rapida cessazione delle ostilità in Ucraina" per "prevenire un' escalation involontarie o un'espansione della guerra e ripristinare una stabilità strategica con la Russia". Lo si legge nel documento sulla strategia di sicurezza nazionale pubblicato dalla Casa Bianca. Washington dice poi che vuol "mettere fine alla percezione, e prevenire la realtà, di una Nato come alleanza in perpetua espansione". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it