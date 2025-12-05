Usa | No a continua espansione Nato
11.21 "E' interesse fondamentale degli Usa negoziare una rapida cessazione delle ostilità in Ucraina" per "prevenire un' escalation involontarie o un'espansione della guerra e ripristinare una stabilità strategica con la Russia". Lo si legge nel documento sulla strategia di sicurezza nazionale pubblicato dalla Casa Bianca. Washington dice poi che vuol "mettere fine alla percezione, e prevenire la realtà, di una Nato come alleanza in perpetua espansione". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Palermo : nuova rotta Ryanair Ryanair continua la sua espansione per la prossima stagione estiva 2026 a Palermo con l'aggiunta del nuovo collegamento per Danzica. L'annuncio é avvenuto in Polonia. Nuova rotta su Danzica Si parte il 2 giugno 2026 ogni - facebook.com Vai su Facebook
Piramal Pharma Ltd. continua a investire negli USA con 90 milioni di USD nell'espansione di due siti statunitensi - Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), azienda leader mondiale nel settore farmaceutico e del benessere, in collaborazione con il ... Come scrive adnkronos.com
Fabiana Filippi studia l’espansione negli Usa - L’espansione all’estero e l’innovazione nei processi produttivi, con un focus sulla sostenibilità e la formazione dei talenti guidano la strategia di Fabiana Filippi per il prossimo triennio. Scrive milanofinanza.it
Mango, espansione negli Usa con le nuove aperture: altri 20 negozi nel 2025 - Mango ha annunciato il superamento del suo obiettivo di apertura di 40 negozi di proprietà negli Stati Uniti, raggiunto con diverse settimane di anticipo. Secondo corriere.it
Barberino’s accelera la sua espansione negli Usa - «Il 2025 sarà un anno chiave per Barberino’s, segnando un’ulteriore fase di crescita ed espansione. Lo riporta ilsole24ore.com
Dazi Usa: Giappone verso espansioni import soia e mais - Il governo giapponese si appresta a fare maggiori concessioni all'amministrazione Trump nell'ambito delle trattative in corso con Washington sull'imposizione di dazi, valutando un aumento delle ... Si legge su ansa.it