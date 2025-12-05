Usa | ‘la Nato non può essere alleanza in perpetua espansione’

Washington, 05 DIC – “E’ interesse fondamentale degli Stati Uniti negoziare una rapida cessazione delle ostilità in Ucraina” al fine di “prevenire escalation involontarie o un’espansione della guerra e ripristinare una stabilità strategica con la Russia”. Lo si legge nel documento sulla strategia di sicurezza nazionale pubblicato dalla Casa Bianca. Washington vuole inoltre “mettere fine. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Usa: ‘la Nato non può essere alleanza in perpetua espansione’

