Usa Dipartimento Salute apre indagine su scuola del Midwest che vaccinava illegalmente bambini senza consenso dei genitori

L'Hhs apre un'indagine su una vaccinazione scolastica senza consenso e impone nuovi obblighi federali: più tutele ai genitori e vincoli sui finanziamenti sanitari Il Dipartimento di Salute pubblica degli Stati Uniti ha aperto un'indagine su una scuola del Midwest, accusata di aver vaccinato i.

Azienda Ospedale-Università Padova. . Colloquio con il prof. Eugenio Baraldi, direttore Dipartimento Salute Donna e Bambino dell'Azienda, sulla bronchiolite. #ospedalePadova - facebook.com Vai su Facebook

Apre a Lampedusa il Servizio oncologico decentrato - Nelle prossime settimane anche a Lampedusa sarà possibile affrontare un ciclo di chemioterapia senza doversi spostare dalla propria isola. Lo riporta ansa.it

Alimenti, stretta Usa sui cibi ultra-processati, si punta a standard federale per definirli - "Stanno alimentando un'epidemia di malattie croniche", afferma il segretario del Dipartimento Salute e Servizi umani (Hhs) Robert F. Segnala adnkronos.com

Tagli alle sovvenzioni federali Usa: impatto su salute mentale e malattie infettive - Il dipartimento della sanità Usa ha improvvisamente annullato più di 12 miliardi di dollari in sovvenzioni federali agli stati che venivano utilizzati per monitorare le malattie infettive, i servizi ... Lo riporta quotidiano.net

Italia-Usa: firmato un memorandum di intesa sulla salute - Il ministro della Salute Ferruccio Fazio e il segretario del Dipartimento della Sanità e dei Servizi Umani degli Stati Uniti d'America, William Corr, hanno firmato nel pomeriggio di ieri (ora italiana ... Scrive quotidianosanita.it

Potenziata l'organizzazione del dipartimento di Salute Mentale - La giunta regionale ha approvato l'aggiornamento dei requisiti organizzativi dei servizi e delle strutture del Dipartimento di salute Mentale (Dsm) dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta, insieme alle ... Scrive ansa.it