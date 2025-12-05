Uomo arrestato per lesioni personali e violazione di domicilio

Comunicato Stampa Raptus di gelosia: irruzione in casa, aggressione a una donna e a un giovane del posto Durante la notte i Carabinieri della Stazione di Montefalcone di Val Fortore, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno arrestato . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Uomo arrestato per lesioni personali e violazione di domicilio

