Uomini e Donne l' opinione della puntata | Ciro fa la sua prima esterna dal risultato imbarazzante Federico incorreggibile

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 5 dicembre 2025 su Canale 5, la prima esterna di Ciro Solimeno è imbarazzante. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Ciro fa la sua prima esterna dal risultato imbarazzante, Federico incorreggibile

News recenti che potrebbero piacerti

Giorgio Manetti, il "gabbiano" di Uomini e Donne, torna a parlare di Gemma Galgani ai nostri microfoni #uominiedonneover #uominiedonne #gemmagalgani #giorgiomanetti #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

#Terni: al ‘ #Casagrande- #Cesi’ #studenti protagonisti con ‘Uomini e donne oltre la #violenza’ umbriaon.it/terni-al-casag… #Umbria #scuola #educazionecivica Vai su X

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Ciro fa la sua prima esterna dal risultato imbarazzante, Federico incorreggibile - Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 5 dicembre 2025 su Canale 5, la prima esterna di Ciro Solimeno è imbarazzante. Secondo comingsoon.it

Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 4/12/25 - Mamma mia quanto non sopporto lo squadrismo becero e irritante della vecchia guardia del Trono over di Uomini e Donne. Segnala isaechia.it

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Roberto e Agnese lasciano insieme tra baci e romanticismo - Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 3 dicembre 2025 su Canale 5, Agnese e Roberto innamorati, lasciano lo studio. Secondo msn.com

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Sara piange per i commenti di Gianni Sperti, Maria la difende - Nella puntata di Uomini e Donne, giovedì 4 dicembre 2025 su Canale 5, Sara Gaudenzi non gradisce i commenti di Gianni Sperti. Scrive msn.com

Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 3/12/25 - P0rca misera quanta empatia tutta insieme, oggi a Uomini e Donne. Lo riporta isaechia.it

Uomini e donne, Maria De Filippi indispettita da Arcangelo, fan: 'Verrà botolato a breve' - Nella puntata in onda il 4 dicembre la conduttrice è intervenuta in una discussione tra Gianni e Arcangelo ed è andata contro il cavaliere ... Lo riporta it.blastingnews.com