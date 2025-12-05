Uomini e Donne Guido e Federica annunciano la convivenza | Siamo pronti a questo passo

Comingsoon.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ospiti della puntata di Casa Lollo di Lorenzo Pugnaloni, gli ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne, Guido e Federica, hanno annunciato che stanno cercando casa per andare a convivere. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

uomini e donne guido e federica annunciano la convivenza siamo pronti a questo passo

© Comingsoon.it - Uomini e Donne, Guido e Federica annunciano la convivenza: "Siamo pronti a questo passo"

