Uomini e Donne grande passo di Guido e Federica | l’annuncio

È passato un mese dall’addio allo studio di Uomini e Donne e il bilancio per Federica Clazzer e Guido Ricci è tutto in positivo. Nell’intervista a Lorenzo Pugnaloni per “Casa Lollo”, i due parlano di una relazione che corre spedita, fatta di presenze costanti e scelte concrete. Quattro incontri a settimana, weekend incastrati e un obiettivo già sul calendario. Scopriamo cosa hanno raccontato. Gianmarco Steri fa un gesto clamoroso per Martina De Ioannon Guido Ricci e Federica Clazzer: dal Uomini e Donne all’uscita. La decisione di lasciare il programma non è stata improvvisa. Guido Ricci racconta che si era dato come traguardo il compleanno di Federica Clazzer, per trasformare quel giorno in un simbolo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, grande passo di Guido e Federica: l’annuncio

