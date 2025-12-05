Uomini e Donne Giorgio Manetti replica all' intervista di Gemma Galgani a Verissimo | Cerca la seggiolina rossa

Giorgio Manetti commenta l'intervista della sua ex fidanzata Gemma Galgani a Verissimo, accusandola di non cercare l'amore a Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, Giorgio Manetti replica all'intervista di Gemma Galgani a Verissimo: "Cerca la seggiolina rossa"

Contenuti che potrebbero interessarti

Giorgio Manetti, il "gabbiano" di Uomini e Donne, torna a parlare di Gemma Galgani ai nostri microfoni #uominiedonneover #uominiedonne #gemmagalgani #giorgiomanetti #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

#Terni: al ‘ #Casagrande- #Cesi’ #studenti protagonisti con ‘Uomini e donne oltre la #violenza’ umbriaon.it/terni-al-casag… #Umbria #scuola #educazionecivica Vai su X

Giorgio Manetti, intervista esclusiva all’ex cavaliere di Uomini e Donne: “Gemma ha detto che la nostra storia era importante ma non lo ha dimostrato. Tornerei a Uomini e ... - Negli ultimi giorni, le parole di Gemma Galgani a Verissimo hanno riacceso i riflettori su una delle storie più iconiche di Uomini e Donne. Scrive superguidatv.it

Uomini e donne, Giorgio duro con la ex Gemma: 'Cerca la seggiolina rossa, non l'amore' - In un'intervista, Manetti ha risposto alle parole che Gemma ha detto su di lui a Verissimo: 'Amore importante? Lo riporta it.blastingnews.com

Gemma Galgani esclusiva a Verissimo parla di Giorgio Manetti - Gemma Galgani si confessa a Verissimo: il ricordo di Giorgio Manetti e l’inaspettata rivelazione su Mario Lenti Gemma Galgani, storica ... Si legge su tuttosulgossip.it

Ex fidanzati di Gemma Galgani: da Ennio e Giorgio Manetti/ Tutti gli amori nati a Uomini e Donne - Chi sono i grandi amori di Gemma Galgani: la verità sulle sue relazioni più chiacchierate, da Walter Chiari a Giorgio Manetti. Da ilsussidiario.net

Gemma Galgani arriva a Verissimo e sui social è polemica: 15 anni di Uomini e Donne e ancora non ha trovato l'amore - Sui social dopo l'annuncio sono partiti commenti non tanto simpatici nei confronti della dama: "Gemma ci hai propio stancat ... Da corrieredellumbria.it

Gemma Galgani a Verissimo: "Sarei uscita da Uomini e Donne con Mario. Giorgio? Storia di attese e sofferenza" - Gemma Galgani ospite a Verissimo: il bilancio di una vita sentimentale lunga 16 anni a Uomini e Donne: "Non smetto di crederci" ... Segnala comingsoon.it