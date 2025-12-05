Uomini e Donne coppia molto criticata organizza la convivenza dopo l’uscita dal programma

Dopo un mese di frequentazioni intense, i due parlano di incontri settimanali, progetti di vita insieme e dei momenti più emozionanti vissuti in trasmissione. Federica Clazzer e Guido Ricci sono usciti da Uomini e Donne da diverse settimane, anche se la puntata in cui i due hanno lasciato il dating show è andata in onda solo venerdì scorso. Nonostante lo scetticismo che li circonda, soprattutto da parte di Gianni Sperti e Tina Cipollari, la loro relazione procede molto bene, come hanno confermato nel corso di un'intervista a Lorenzo Pugnaloni. "Tutto bene, benissimo. È un mese che siamo usciti dal programma e cerchiamo di vederci il più possibile, almeno quattro volte a settimana," ha dichiarato Guido. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uomini e Donne, coppia molto criticata organizza la convivenza dopo l’uscita dal programma

