Uomini e Donne | Ciro va in esterna con Alessia le corteggiatici di Flavio hanno la sindrome dell' abbandono
: Nuovi corteggiatori per Sabrina, svolta sentimentale per Rosanna e un Federico sempre più al centro delle dinamiche: tra gelosie, sorprese e accuse incrociate, lo studio si è infiammato anche oggi. Nella puntata di oggi, 5 dicembre di Uomini e donne, Sabrina Zago accoglie un nuovo cavaliere mentre Rosanna riparte da Federico dopo l'addio a Gianmaria. Emanuela apre a un'altra conoscenza, Marina mette in discussione Giovanni e Cristiana corre da Ernesto dopo un momento di tensione. Chiude Flavio, alle prese con l'ennesima corteggiatrice pronta ad abbandonare. Il Trono Over del 5 dicembre: si parte con Sabrina Zago La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con la sempre elegantissima Sabrina Zago, impegnata nella conoscenza di alcuni cavalieri. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Contenuti che potrebbero interessarti
"Anche se tra le donne prevale una sessualità consapevole, una minoranza dà ancora credito a falsi miti: per il 16,6% (il 23,7% degli uomini) è impossibile rimanere incinte se si hanno le mestruazioni, l'8,9% (il 9,1% degli uomini) crede che nelle notti di lun - facebook.com Vai su Facebook
#Terni: al ‘ #Casagrande- #Cesi’ #studenti protagonisti con ‘Uomini e donne oltre la #violenza’ umbriaon.it/terni-al-casag… #Umbria #scuola #educazionecivica Vai su X
Uomini e Donne: Ciro va in esterna con Alessia, le corteggiatici di Flavio hanno la sindrome dell'abbandono - : Nuovi corteggiatori per Sabrina, svolta sentimentale per Rosanna e un Federico sempre più al centro delle dinamiche: tra gelosie, sorprese e accuse incrociate, lo studio si è infiammato anche oggi. Segnala movieplayer.it
Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Ciro fa la sua prima esterna dal risultato imbarazzante, Federico incorreggibile - Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 5 dicembre 2025 su Canale 5, la prima esterna di Ciro Solimeno è imbarazzante. Si legge su msn.com
Uomini e donne, inizio in salita per Ciro: poco spazio, imbarazzo e Maria 'annoiata' - Nella puntata in onda il 5 dicembre non sono stati dedicati più di cinque minuti all'esterna di Ciro, poi la conduttrice ha cambiato subito argomento ... Segnala it.blastingnews.com
Uomini e Donne, anticipazioni 5 dicembre 2025: Flavio bacia Nicole, Ciro esce con Alessia - Uomini e Donne, le anticipazioni di venerdì 5 dicembre: Flavio esce con Nicole e Martina si arrabbia, Ciro esce con Alessia. Lo riporta mondotv24.it
Chi è Alessia Messina, corteggiatrice di Ciro Solimeno a Uomini e donne/ Prima esterna: scatta il feeling - Tutto su Alessia Messina, la corteggiatrice con cui Ciro Solimeno ha fatto la prima esterna come tronista di Uomini e Donne. Lo riporta ilsussidiario.net
Uomini e Donne, anticipazioni 4 dicembre 2025: prima esterna per Ciro Solimeno - Uomini e Donne, le anticipazioni di giovedì 4 dicembre 2025: arriva la prima esterna per Ciro, Emanuela si arrabbia con Federico Mastrostefano. Segnala mondotv24.it