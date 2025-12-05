Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 5 dicembre 2025 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 5 dicembre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata un duro confronto tra Sebastiano ed Edoardo. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Sara. La tronista ha deciso di eliminare Tomas dopo il bacio. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 5 dicembre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv. +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (5 dicembre 2025) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

