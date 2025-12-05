Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 5 dicembre 2025 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Superguidatv.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di  venerdì 5 dicembre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata un duro confronto tra Sebastiano ed Edoardo. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Sara. La tronista ha deciso di eliminare Tomas dopo il bacio. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45  qui su “Superguida Tv” con le  video notizie da  Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 5 dicembre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv. +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

uomini e donne anticipazioni e news diretta di oggi 5 dicembre 2025 in streaming trono over e classico 8211 video witty tv

© Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (5 dicembre 2025) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

Altri contenuti sullo stesso argomento

uomini donne anticipazioni newsUomini e Donne, anticipazioni 5 dicembre 2025: Flavio bacia Nicole, Ciro esce con Alessia - Uomini e Donne, le anticipazioni di venerdì 5 dicembre: Flavio esce con Nicole e Martina si arrabbia, Ciro esce con Alessia. mondotv24.it scrive

uomini donne anticipazioni newsAnticipazioni Uomini e Donne, puntata oggi 4 dicembre 2025/ Sara bacia Tomas ma lo elimina! Colpo di scena - Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 4 dicembre 2025: Sara bacia Tomas ma lo elimina! Da ilsussidiario.net

uomini donne anticipazioni newsUomini e donne, anticipazioni riprese 2/12: Gemma si ripropone a Mario, lui bacia un'altra - Nella registrazione del 2 dicembre Gemma ha scoperto che Mario ha baciato un'altra donna dopo il ballo che ha fatto con lei in studio ... Riporta it.blastingnews.com

uomini donne anticipazioni newsUomini e Donne, anticipazioni: Gemma delusa, Federico chiude più porte - Oggi, martedì 2 dicembre 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Si legge su comingsoon.it

uomini donne anticipazioni newsUomini e donne, anticipazioni: Simone passa da Cristiana a Sara, Ernesto pensa al 'no' - Nella registrazione del 2 dicembre, Cristina ha eliminato Simone e lui ha chiesto di poter corteggiare Sara, che ha accettato ... Scrive it.blastingnews.com

Uomini e Donne, anticipazioni oggi giovedì 4 dicembre 2025: tensioni al Trono Over e occhi puntati su Sara - Uomini e Donne anticipazioni 4 dicembre: tensioni al Trono Over ed esterna intensa tra Sara e Tomas. Da termometropolitico.it

Cerca Video su questo argomento: Uomini Donne Anticipazioni News