Un' ora di sciopero all' Esselunga in solidarietà della cassiera molestata

La Rsu Esselunga di Pisa condanna con fermezza il "gravissimo episodio avvenuto nel punto vendita di Novoli, dove una lavoratrice è stata vittima di un tentativo di violenza sessuale. Un fatto che si aggiunge alle continue aggressioni e intimidazioni, fisiche e verbali, che il personale dei. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

