Uno straordinario Thomas Ceccon regala un oro storico all' Italia nei 100 dorso agli Europei in vasca corta
Per la prima volta nella storia degli Europei di nuoto in vasca corta l’Italia vince la medaglia d’oro nei 100 dorso: l’impresa è firmata da Thomas Ceccon (49"29), mentre chiude al quinto posto l’altro azzurro Lorenzo Mora (49"95). Una gara avvincente e piena di colpi di scena quella che va a prendersi il 24enne veneto che in avvio fa i conti con la partenza lanciata del rumeno Popescu, primo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
