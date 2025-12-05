Unisannio i primi laureati del corso magistrale in lingua inglese in Electronics Engineering for Automation and Sensing

Tempo di lettura: 2 minuti L’Università degli Studi del Sannio ha proclamato i primi laureati del corso di Laurea Magistrale in Electronics Engineering for Automation and Sensing, attivato presso il Dipartimento di Ingegneria. Si tratta del primo corso magistrale dell’Ateneo erogato interamente in lingua inglese: un percorso formativo internazionale rivolto a studentesse e studenti provenienti dalle lauree triennali dell’ingegneria dell’informazione e dell’ingegneria industriale. Il curriculum è articolato in due aree di specializzazione, Automation e Sensing Technologies, e integra in modo sinergico contenuti di elettronica, telecomunicazioni e automazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Unisannio, i primi laureati del corso magistrale in lingua inglese in Electronics Engineering for Automation and Sensing

Altre letture consigliate

LabTv. . La decisione della Provincia di Benevento di rivolgersi per una valutazione tecnica a Unisannio in riferimento ad eventuali rischi sismici della spalla destra dell'invaso di Campolattaro per via delle trivellazioni del condotto del potabilizzatore. “Nessuna - facebook.com Vai su Facebook

Primi laureati corso triennale Unifi in design, tessile e moda - Prima cerimonia di laurea oggi del corso triennale in design, tessile e moda, istituito nel 2022 dall'Ateneo fiorentino alla Fondazione Pin - Scrive ansa.it

Primi studenti laureati in Intelligenza Artificiale, i corsi all’Università di Milano-Bicocca e Università di Pavia - Bicocca si sono laureati i primi studenti del corso di laurea magistrale in "Artificial ... Da ilgiorno.it

Unico corso in Italia. Videogame e realtà virtuale, ecco i primi quattro laureati - Verrebbe da porsi questa domanda nel sapere che sono stati appena proclamati i primi laureati del corso di laurea in Ingegneria ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Economics and management, primi laureati. Un corso interamente in lingua inglese - Sono 29 le studentesse e gli studenti che, per primi, hanno completato con successo il ciclo triennale del corso di laurea in Economics and Management, attivato alla Scuola di Economia e Management ... Riporta lanazione.it

Corso di laurea magistrale in Lingue per l'impresa e lo sviluppo (LIMS), ad Arezzo i primi laureati - Arezzo, 25 settembre 2025 – Corso di laurea magistrale in Lingue per l'impresa e lo sviluppo (LIMS), ad Arezzo i primi laureati Si è tenuta al Campus di Arezzo dell'Università di Siena la discussione ... Scrive lanazione.it

Rovigo. Primi tre laureati del corso di Ingegneria per il rischio idrogeologico: vengono da Afghanistan e Madagascar - Rashid Akbary e Abdul Rahim Nabiq dall'Afghanistan, e Santatriniaina Andriamanantena dal Madagascar, sono i primi laureati del corso di studi a Rovigo in Ingegneria per il rischio ... Segnala ilgazzettino.it