Unione Europea punisce X viola obblighi trasparenza | maxi multa per Musk

5 dic 2025

(Adnkronos) – La Commissione Europea, dopo quasi due anni, muove su X. L'esecutivo Ue ha adottato una decisione di non conformità nei confronti del social network per violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal Digital Services Act (Dsa), comminandogli una multa da 120 milioni di euro.  Le violazioni includono la grafica "ingannevole" del segno di . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

