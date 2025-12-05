Unghie ispessite che si sfaldano con piccole fossette sulla superficie | la psoriasi alle unghie può assomigliare a una micosi ma ha caratteristiche precise

La psoriasi alle unghie è una delle forme più subdole della psoriasi. Non dà sempre fastidio, a volte non fa male, spesso non crea un vero disagio quotidiano, ma può cambiare radicalmente l’aspetto delle unghie di mani e piedi. Fino a deformarle. Superfici che si sfaldano, unghie ispessite, aloni giallastri o macchie scure vengono spesso confusi con una semplice micosi. In realtà, la psoriasi unghie ha caratteristiche precise e riconoscerle permette di evitare mesi di trattamenti sbagliati. Distinguere psoriasi e micosi non è solo una questione estetica. Significa capire come sta reagendo il sistema immunitario, quali abitudini possono peggiorare il quadro e quali terapie offrono risultati reali. 🔗 Leggi su Amica.it

