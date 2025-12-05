Un' app per segnalare disagi filo diretto con i consiglieri

Casertanews.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Laboratorio Politico Sociale “UniAmo Lusciano”, guidato dal presidente Ciro Molitierno, lancia una piattaforma digitale dedicata alla comunità. Questo servizio online funge da vero ponte di comunicazione tra i cittadini e il governo del territorio, permettendo di inviare proposte, segnalazioni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: App Segnalare Disagi Filo