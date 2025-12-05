Una violenza sessuale su dieci in Italia è commessa a Milano

Nel 2024, a Milano, è stata commessa una violenza sessuale su 10 in Italia. Emerge dal rapporto annuale del Censis, pubblicato venerdì 5 dicembre. Violenze sessuali, i numeri di MilanoIn tutto il 2024 a Milano le violenze sessuali sono state 691, circa il 10% del totale nazionale. Nella capitale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

