Una violenza che segna per una vita

Liberoquotidiano.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il grande caso politico che da oltre trent’anni frena l’Italia si chiama giustizia. Non siamo soli, in tutta Europa si è diffuso un orientamento culturale che ha finito per trasformare il diritto in uno strumento ideologico, ma nel Belpaese la distorsione è massima e pervasiva. La vicenda incredibile della “famiglia del bosco” ha esposto la capacità di penetrazione della vita intima delle famiglie, nelle scelte educative, nella libera coscienza, nel rapporto inscindibile tra figli e genitori. L’intervista che pubblichiamo oggi a Marina Terragni, coraggiosa intellettuale e giornalista che oggi è garante per l’infanzia, offre un quadro devastante di questa vera e propria invasione delle toghe nel privato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

una violenza che segna per una vita

© Liberoquotidiano.it - Una violenza che segna per una vita

Scopri altri approfondimenti

violenza segna vitaContro la violenza di genere, per una cultura del consenso: Legacoop segna la strada - Gamberini, presidente di Legacoop: «Come associazione di cooperative, non restiamo sulla riva del fiume, ma ci ... Come scrive vita.it

Controllo economico, isolamento, umiliazioni: la violenza colpisce ogni ambito della vita delle donne - Le disuguaglianze di genere permeano ogni aspetto della vita delle donne, dalla casa alla strada, dai mezzi pubblici alla cultura. Segnala greenme.it

violenza segna vitaTragedia a Pianello Vallesina: scoperta una donna senza vita nella sua abitazione - La tragica scomparsa di Sadjide Muslija evidenzia in modo drammatico la crescente problematica della violenza di genere in Italia. Da notizie.it

violenza segna vitaViolenza sulle donne, nella casa rifugio di Monteverde che accoglie le vittime: «Così ho ripreso in mano la mia vita» - Arrivano in pericolo di vita, a volte le ferite più importanti non si vedono, ma la paura sì. ilmessaggero.it scrive

Guarire la pelle per guarire la vita: la nuova frontiera nella lotta alla violenza sulle donne - C’è n’è anche una seconda di violenza, che sebbene sia più silenziosa, è molto visibile: quella impressa sulla pelle. Da iodonna.it

violenza segna vitaLa violenza sulle donne fa male alla salute: l’ISS cerca i “segni” sul DNA - Uno studio ha esaminato campioni di sangue di donne che avevano subito violenza per individuare le “cicatrici” degli abusi a livello genetico ... Scrive dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Violenza Segna Vita