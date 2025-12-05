Il grande caso politico che da oltre trent’anni frena l’Italia si chiama giustizia. Non siamo soli, in tutta Europa si è diffuso un orientamento culturale che ha finito per trasformare il diritto in uno strumento ideologico, ma nel Belpaese la distorsione è massima e pervasiva. La vicenda incredibile della “famiglia del bosco” ha esposto la capacità di penetrazione della vita intima delle famiglie, nelle scelte educative, nella libera coscienza, nel rapporto inscindibile tra figli e genitori. L’intervista che pubblichiamo oggi a Marina Terragni, coraggiosa intellettuale e giornalista che oggi è garante per l’infanzia, offre un quadro devastante di questa vera e propria invasione delle toghe nel privato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Una violenza che segna per una vita