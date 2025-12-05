Una via di Reggio nel ricordo della giovane Benedetta Nieddu del Rio

Una via di Reggio Calabria è stata intitolata in ricordo di Benedetta Nieddu del Rio, giovane reggina scomparsa prematuramente nel 2012 a causa di un brutto male.Alla cerimonia hanno preso parte oltre al sindaco Giuseppe Falcomatà, i familiari, Carmela Cimino e Costantino Nieddu del Rio, i. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it