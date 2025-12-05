Una tempesta di creatività

Il suo amore per la recitazione si perde nella notte dei tempi. "Da piccola scrivevo piccoli spettacoli assieme ai miei compagni di classe. Ero una vera e propria tempesta di creatività". Da allora Liliana Fiorelli, classe '90, non si è più fermata. Le ossa come attrice se le è fatte in America, a Los Angeles, grazie a una borsa di studio; e ora cinema, tv e web sono il suo pane. Ma Liliana ha anche una discreta esperienza come imitatrice – la ricordiamo soprattutto a Quelli che il calcio – e come autrice televisiva. E si trova a suo agio nelle storie che mettono insieme le persone. Da qualche giorno la vediamo su Raiplay nei panni di Luisa, uno dei personaggi della serie L'Appartamento – Sold out che esplora temi scottanti come l'integrazione e l'accettazione di sé e degli altri.

