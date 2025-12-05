Una sentenza della Corte di Giustizia UE potrebbe aver reso migliaia di siti impossibili da gestire legalmente in Europa

La Corte di Giustizia dell’UE ha fatto quello che alcuni avvocati e esperti di diritto hanno definito un piccolo pasticcio. Secondo una sentenza emessa in settimana ad oggi sarebbe impossibile gestire legalmente qualsiasi sito web che ospiti contenuti generati dagli utenti in tutta l’Unione.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Una sentenza della Corte di Giustizia UE potrebbe aver reso migliaia di siti impossibili da gestire legalmente in Europa

Altre letture consigliate

La sentenza della Corte Ue che impone agli Stati membri di riconoscere un matrimonio tra due cittadini dello stesso sesso legalmente contratto in un altro Paese dell’Unione segna un passaggio decisivo per la tutela della libertà di circolazione e della vita fam - facebook.com Vai su Facebook

Corte Costituzionale, Sentenza 25/11/2025 n. 170 – Dirigenti medici: azione risarcitoria nel processo penale portale.fnomceo.it/corte-costituz… Vai su X

Corte di Giustizia UE, sentenza storica: “Obbligo di riconoscere un matrimonio egualitario contratto in un altro Stato membro” - Il caso di due cittadini polacchi coniugati a Berlino che chiedevano la trascrizione del loro atto di matrimonio nel registro dello stato civile polacco. Come scrive gay.it

Sentenza Corte Ue – M5s: “Non possono esistere unioni di serie B” e il Pd: “Uno schiaffo ai governi” - La sentenza storica della Corte di Giustizia Ue che impone agli Stati membri di riconoscere i matrimoni gay contratti in altri Paesi europei ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Diritto d'autore: i criteri della Corte UE sulla tutela degli oggetti di utilità - La Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 4 dicembre 2025 alle cause riunite C- Secondo ipsoa.it

Dati biometrici e genetici: i principi stabiliti dalla Corte di giustizia UE - La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 20 novembre 2025 nella causa C-57/23, ha chiarito i principi relativi alla gestione ... Come scrive ipsoa.it

Sentenza della Corte Ue: "Il matrimonio gay contratto in altro Paese va riconosciuto" - È quanto stabilisce una sentenza della Corte di giustizia dell’UE relativa al caso di due cittadini polacchi, sposati in Germania, che avevano chiesto la trascrizione del loro certificato di matrimoni ... Si legge su globalist.it

Un nuovo processo antitrust per Apple in UE: la Corte di Giustizia ha dato il via libera - Apple dovrà affrontare una nuova causa per condotte anti concorrenziali e abuso di posizione dominante nei Paesi Bassi: la Corte di Giustizia dell'UE ha dato l'ok al procedimento che inizierà nel 2026 ... Come scrive hwupgrade.it