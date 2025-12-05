Una scia dall’Ottocento a oggi il premio Amico del mare a Gianfranco Volpini
L’"Amico del Mare" 2025 è Gianfranco Volpini. Un riconoscimento più che meritato, quello di Assonautica, per una famiglia che rappresenta un punto di riferimento al porto di Pesaro. Oggi alle 18 la cerimonia di consegna della targa si terrà in una nuova location, il Museo del Mare Washington Patrignani, all’interno della splendida Villa Molaroni. Una manifestazione dalla forte tradizione, giunta quest’anno alla 39ª edizione: "Premiamo ogni anno chi, nell’ambito del nostro territorio provinciale, abbia avuto amore, passione, empatie e sinergie con l’elemento mare – spiega Renato Morsiani, presidente di Assonautica -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
