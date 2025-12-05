Una pazza giornata di vacanza | cancellato lo spin-off Sam and Victor’s Day Off

È stata ufficialmente annullata la produzione dell'atteso film che avrebbe raccontato altre avventure legate al cult anni '80 di John Hughes. Sam and Victory's Day Off, spin-off del cult di John Hughes Una pazza giornata di vacanza, sarebbe stato definitivamente cancellato. In base a quanto si legge su The Hollywood Reporter, il progetto è stato accantonato. Da mesi ormai si parlava della lavorazione dello spin-off del lungometraggio di John Hughes con protagonista Matthew Broderick ma ora i piani sarebbero ormai cambiati per un motivo ben preciso. Il motivo della cancellazione di Una pazza giornata di vacanza e non solo Secondo THR, il film sarebbe stato cancellato in seguito alla fusione tra Paramount e Skydance. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

