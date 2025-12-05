Una nuova luce per Messina avviato il piano di riqualificazione dell' illuminazione pubblica

Una nuova luce per Messina, grazie a un piano di riqualificazione dell'illuminazione pubblica. Il Comune infatti ha dato il via al nuovo e vasto programma denominato “Intervento C”, che consentirà l'avvio di lavori nella IV, V e VI circoscrizione ed è stato finanziato nell'ambito del Pon Metro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

