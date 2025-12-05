Una nuova luce per Messina avviato il piano di riqualificazione dell' illuminazione pubblica
Una nuova luce per Messina, grazie a un piano di riqualificazione dell'illuminazione pubblica. Il Comune infatti ha dato il via al nuovo e vasto programma denominato “Intervento C”, che consentirà l'avvio di lavori nella IV, V e VI circoscrizione ed è stato finanziato nell'ambito del Pon Metro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Approfondisci con queste news
Nuova luce al Museo Egizio, tra video immersivi e nuove tecnologie lastampa.it/torino/2025/12… @LaStampa Vai su X
Monza, nuova luce su strade e giardini Prosegue il piano di ammodernamento dell’illuminazione pubblica: nuovi quadri elettrici, lampioni potenziati in vari quartieri e interventi già conclusi tra centro, stazione e parchi. Possibili piccoli disagi, ma con l’obiettiv - facebook.com Vai su Facebook
Fano, nuova luce alla fontana restaurata. Serfilippi: «Ora risplende un luogo simbolo». Presente anche Seri che aveva avviato il progetto - Taglio del nastro, nella tarda mattinata di ieri, per inaugurare un lavoro che ha riportato alla luce ciò ... Secondo corriereadriatico.it