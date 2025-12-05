Prende forma il piccolo centro commerciale che si estende fra viale Sabotino, via Menotti e via Sauro. Qui si è trasferita la farmacia di via Venezia, con una nuova insegna: Lafarmacia.Guarnieri. Il cognome è rimasto ma il dottor Antonio Guarnieri non sarà più dietro il banco. Ora la direttrice è Elena Borlacco, che già i legnanesi avevano avuto modo di conoscere nel precedente negozio. "In farmacia lavorano attualmente con me tre collaboratori - afferma -. Gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì 8.30-19.30 e il sabato 8.30-19. La superficie di vendita è raddoppiata, lo spazio espositivo è più fruibile e con più facilità di lettura dei prodotti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una nuova casa per la farmacia di via Venezia