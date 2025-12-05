Una nuova casa per la farmacia di via Venezia
Prende forma il piccolo centro commerciale che si estende fra viale Sabotino, via Menotti e via Sauro. Qui si è trasferita la farmacia di via Venezia, con una nuova insegna: Lafarmacia.Guarnieri. Il cognome è rimasto ma il dottor Antonio Guarnieri non sarà più dietro il banco. Ora la direttrice è Elena Borlacco, che già i legnanesi avevano avuto modo di conoscere nel precedente negozio. "In farmacia lavorano attualmente con me tre collaboratori - afferma -. Gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì 8.30-19.30 e il sabato 8.30-19. La superficie di vendita è raddoppiata, lo spazio espositivo è più fruibile e con più facilità di lettura dei prodotti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
A Genova in via Archimede ha aperto la nuova Casa della Comunità, punto di riferimento della sanità territoriale per l’assistenza sanitaria e sociosanitaria di prossimità scopri tutti i servizi che offre - facebook.com Vai su Facebook
Una nuova casa dell'acqua nel municipio V: "Ne arriveranno altre tre" ift.tt/1wBWq9z Vai su X
Una nuova casa per la farmacia di via Venezia - Prende forma il piccolo centro commerciale che si estende fra viale Sabotino, via Menotti e via Sauro. ilgiorno.it scrive
Nuova farmacia a Le Mose a inizio 2026, più servizi alla “Europa” di via Calciati - Si avvicina l'apertura della nuova farmacia alle Mose, all'angolo tra via Maestri del Lavoro e via dell'Artigianato. Da piacenzasera.it
Ex Casa del Fascio: "Disponibili a comprarla e farne la nuova farmacia" - Carpinello, Giacomo e Chiara Dolcini: "Aspettiamo che il Comune ci contatti. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Farmacie, università, scuola e imprese: via libera definitivo al Ddl semplificazione: tutte le novità - Il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica 2025, è nella sostanza un “omnibus”, in quanto prevede soluzioni in diversi ambiti ... Secondo msn.com