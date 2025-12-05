Una montesilvanese conquista il secondo posto al concorso culinario Extra Cuoca 2025
Si è aggiudicata il secondo posto nella categoria relativa ai secondi piatti. Si tratta di Nanda Trabucco, di Montesilvano, che ha conquistato la giuria della quinta edizione di "Extra Cuoca - Il talento delle donne per l'olio extra vergine 2025", il concorso nazionale dedicato alle cuoche. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
