Una montesilvanese conquista il secondo posto al concorso culinario Extra Cuoca 2025

Ilpescara.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è aggiudicata il secondo posto nella categoria relativa ai secondi piatti. Si tratta di Nanda Trabucco, di Montesilvano, che ha conquistato la giuria della quinta edizione di "Extra Cuoca - Il talento delle donne per l'olio extra vergine 2025", il concorso nazionale dedicato alle cuoche. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

montesilvanese conquista secondo postoUna montesilvanese conquista il secondo posto al concorso culinario Extra Cuoca 2025 - Nanda Trabucco è stata premiata nella serata di martedì 2 dicembre 2025, a Perugia, nel concorso promosso dal comitato di coordinamento del premio Ercole Olivario, dall’associazione nazionale Donne de ... Si legge su ilpescara.it

Cerca Video su questo argomento: Montesilvanese Conquista Secondo Posto