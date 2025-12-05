Una fa il palo e l' altra sfila la mazzetta di soldi all' anziano | catturate

5 dic 2025

Due donne specializzate in furti con destrezza sono state fermate da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Bologna, su richiesta della procura. Le due indagate, di 33 e 32 anni, originarie della ex Jugoslavia, sono accusate di furto ai. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

