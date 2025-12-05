Una domenica di eventi al Castello di Agazzano tra musica letture e degustazioni
Domenica 21 dicembre dalle ore 10 alle 20 al Castello Anguissola Scotti Gonzaga di Agazzano una intera giornata di eventi all'insegna di musica, lettura, vintage, degustazioni e anche un laboratorio di falconeria.Il programma- dalle ore 10 alle 20: Ivory Market Vintage, Handmade, Workshop &. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Natale a Castello: eventi per i bambini, sabato 6 e domenica 7. - facebook.com Vai su Facebook