Una cura specialistica più umana | la ' Fondazione Io sto con Chiara' ora è realtà
La 'Fondazione Io sto con Chiara' è realtà. Da aprile scorso, dopo la firma in Aoup dell'atto costitutivo, l'ente ha completato tutti i necessari passaggi formali e ora può cominciare a operare nel solco della sua missione, ossia contribuire, con il supporto di partner esterni (cittadini, enti.
