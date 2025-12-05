Una cura specialistica più umana | la ' Fondazione Io sto con Chiara' ora è realtà

Pisatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 'Fondazione Io sto con Chiara' è realtà. Da aprile scorso, dopo la firma in Aoup dell'atto costitutivo, l'ente ha completato tutti i necessari passaggi formali e ora può cominciare a operare nel solco della sua missione, ossia contribuire, con il supporto di partner esterni (cittadini, enti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Dignità e cura: così si difende davvero la vita umana - La questione sta prendendo quota nel dibattito bioetico sulla vita umana – specie nel suo tratto finale – ... Segnala avvenire.it

È la relazione a fare la cura davvero umana - Il Messaggio del Papa per la Giornata mondiale 2024 Visitando il Cottolengo di Torino nel 2015, papa Francesco esortò a sviluppare degli «anticorpi» che contrastassero il considerare la vita fragile e ... Secondo avvenire.it

Leone XIV: “sostenere la cura per la dignità umana, specialmente verso i piccoli, i deboli e i poveri” - “Da due millenni la Chiesa vive il proprio apostolato in Roma annunciando il Vangelo di Cristo e prodigandosi nella carità”. Secondo agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Cura Specialistica Pi249 Umana