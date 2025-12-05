Un viaggio a Innolandia l’Isola dell’Innovazione Racconti di un moderno Gulliver Capitolo 4

I grandi progressi degli abitanti di Innoland nell’economia della conoscenza. Il loro metodo di commercializzazione dell’innovazione e del know-how. Nel passato il successo economico di Innolandia era ancorato alla capacita? di produrre cose, piu? hardware che software, piu? macchine che informazioni. Conseguentemente, l’attivita? commerciale prevalente era quella di esportare e importare atomi in forma di oggetti fisici. Al tempo della mia visita gli Innolandesi si erano lasciati alle spalle l’era industriale ed era entratati nella nuova eta? della conoscenza e dell’informazione. Il successo di Innolandia era ormai legato a un’intesa attivita? di progettazione, marketing e commercializzazione di innovazioni frutto di scoperte scientifiche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it