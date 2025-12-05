Un vaccino contro il fentanyl presto potremmo avere un alleato prezioso contro la piaga dell' oppioide

Un'azienda statunitense sta per avviare la prima sperimentazione sugli esseri umani di una promettente soluzione iniettabile in grado di prevenire le overdose. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Un vaccino contro il fentanyl, presto potremmo avere un alleato prezioso contro la piaga dell'oppioide

Argomenti simili trattati di recente

