Chi è il “nuovo vecchio” premier ceco? Il presidente Petr Pavel ha annunciato che intende rinominare Andrej Babiš, vicino a Donald Trump, come primo ministro del Paese dopo aver promesso di trasferire le attività del suo gruppo imprenditoriale a una struttura indipendente per evitare conflitti di interesse. Una mossa che ripara Babis dalle critiche interne e anche da quelle potenzialmente provenienti da Bruxelles. Il suo partito, l’Ano (Azione cittadini insoddisfatti) ha ottenuto la maggioranza di 108 seggi, su 200, in occasione delle elezioni politiche celebrate lo scorso ottobre (grazie al 34,7 percento dei voti in un paese di 10,9 milioni di persone) e alleandosi con il partito di destra Spd (7,8%) e con quello degli Automobilisti (6,8%). 🔗 Leggi su Formiche.net

Un trumpiano alla guida di Praga. Perché Babis flirta con Mosca e Budapest