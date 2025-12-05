Un tratto di via Orazio diventa a doppio senso di marcia cambia la viabilità davanti alla stazione di Porta Nuova FOTO

Ilpescara.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambia la viabilità davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova con via Orazio che diventa a doppio senso nel tratto compreso tra via Vittoria Colonna e via Conte di Ruvo.«C'è una novità, per la viabilità nella zona che va dalla stazione di Pescara Porta Nuova alla Tiburtina, fino al ponte. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

tratto via orazio diventaUn tratto di via Orazio diventa a doppio senso di marcia, cambia la viabilità davanti alla stazione di Porta Nuova [FOTO] - Cambia la viabilità davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova con via Orazio che diventa a doppio senso nel tratto compreso tra via Vittoria Colonna e via Conte di Ruvo. Scrive ilpescara.it

Cerca Video su questo argomento: Tratto Via Orazio Diventa