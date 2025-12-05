Un tratto di via Orazio diventa a doppio senso di marcia cambia la viabilità davanti alla stazione di Porta Nuova FOTO
Cambia la viabilità davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova con via Orazio che diventa a doppio senso nel tratto compreso tra via Vittoria Colonna e via Conte di Ruvo.«C'è una novità, per la viabilità nella zona che va dalla stazione di Pescara Porta Nuova alla Tiburtina, fino al ponte. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Altre letture consigliate
STRADE Un tratto di via Orazio diventa a doppio senso di marcia, cambia la viabilità davanti alla stazione di Porta Nuova [FOTO] I dettagli: https://cityne.ws/DxbSv - facebook.com Vai su Facebook
Un tratto di via Orazio diventa a doppio senso di marcia, cambia la viabilità davanti alla stazione di Porta Nuova [FOTO] - Cambia la viabilità davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova con via Orazio che diventa a doppio senso nel tratto compreso tra via Vittoria Colonna e via Conte di Ruvo. Scrive ilpescara.it