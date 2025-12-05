Un tetto ritrovato | la scuola di Porta Fiume trasformata in una casa per i senza fissa dimora
Gli spazi che per decenni hanno ospitato una scuola resteranno a disposizione della comunità trasformandosi in una casa per le persone che una casa non ce l’hanno. È quanto stabilito dalla Giunta comunale a seguito della disponibilità dello storico edificio di Porta Fiume, oggi individuato come. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
