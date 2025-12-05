Un talento del vivaio torna alla Sba | Matteo Tersillo integrato in prima squadra

Today.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la separazione con Francesco Alberto Rapini ufficializzata all'inizio della scorsa settimana, il Centro Tecnico BM Arezzo ha annunciato l’ingaggio di Matteo Tersillo, che indosserà la maglia numero 4.Cresciuto cestisticamente nel vivaio della Sba, Matteo ha poi proseguito il suo percorso. 🔗 Leggi su Today.it

