un ricco programma di iniziative alla casa pia in vista del natale

Arezzo, 5 dicembre 2025 – Un ricco programma di iniziative in vista del Natale alla Casa di Riposo “Fossombroni”. Incontri, letture, laboratori, giochi e spiritualità scandiranno l’attesa delle festività nello storico istituto cittadino noto come Casa Pia dove saranno intensificate le occasioni di spensieratezza, condivisione e socializzazione rivolte agli ospiti per valorizzare relazioni, ricordi, atmosfere e gesti di questo periodo dell’anno. Il calendario farà affidamento anche sul coinvolgimento di associazioni, scuole e altre realtà locali che contribuiranno attivamente alle diverse iniziative, rinnovando affetto e attenzione verso la casa di riposo di piaggetta Faenzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

