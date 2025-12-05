Un regalo speciale per i fan di Adriano Celentano | L’Emozione Non Ha Voce rivive grazie al primo remix ufficiale di Samuele Sartini

Un regalo prezioso per tutti i fan di Adriano Celentano: a 26 anni dalla sua uscita, L'Emozione Non Ha Voce rivive grazie al suo primo remix ufficiale. Uno dei brani più amati del repertorio recente del Molleggiato torna oggi con un sound contemporaneo curato da Samuele Sartini, dj italiano di fama internazionale conosciuto per i suoi remix di successo e per i set che hanno infiammato dancefloor in tutto il mondo. Disponibile da venerdì 5 dicembre su tutte le piattaforme digitali, il remix porta nuova energia a una canzone che ha fatto innamorare milioni di italiani. Adriano Celentano, "L'Emozione Non Ha Voce" remix: una versione fisica per i collezionisti.

