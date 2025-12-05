Un pulmino per la Pro Loco di Badia Prataglia

Arezzonotizie.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state consegnate ieri dal sindaco Federico Lorenzoni al presidente della Proloco di Badia Prataglia Stefano Marri, le chiavi dell’autoveicolo a nove posti che servirà alla comunità per il trasporto sociale di aiuto alle famiglie e per l’accompagnamento dei bambini e delle bambine della. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

